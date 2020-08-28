بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الاستمرار في صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة.

مصير أشرف بن شرقي مع الزمالك

وتراجع أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن رغبته في العودة للاحتراف الأوروبي مرة أخرى ، بعدما ساهم بقوة في تحقيق العديد من الإنجازات مع القلعة البيضاء، خلال الموسم الحالي.

من جانبه كشف مصدر مقرب من أشرف بن شرقي، أن الاعب  يدرس الاستمرار لموسم آخر في الزمالك قبل العودة إلي أوروبا.

وتابع المصدر أن المغربي يريد الحصول علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري أبطال أفريقيا، كما أن يأمل في المشاركة في كأس العالم للأندية، برفقة الفارس الأبيض.

وأتم المصدر أن بن شرقي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع كل لاعبي الزمالك مما يجعله يشعر براحة نفسية داخل الزمالك.

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