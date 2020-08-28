باناثينايكوس مستعد لضم عمرو وردة رغم أزمته السابقة





وذكرت صحيفة "تايم سبورت" اليونانية اليوم أن رئيس نادي باناثينايكوس يقود المفاوضات بشكل مباشر مع باوك لضم عمرو وردة رغم دخول الأخير في مشادات مع الجماهير منذ فترة.





ويأمل رئيس نادي باناثينايكوس في الظفر بخدمات لاعب باوك سالونيكا عمرو وردة، الذي يقدم مستويات كبيرة في الدوري اليوناني.





وتلقى عمرو وردة عرضا من الدوري القبرصي، لكن الأمور لم تسر بالطريق الصحيح، قبل أن يدخل باناثينايكوس في مفاوضات مع اللاعب.

يسعى نادي باناثينايكوس للتعاقد مع النجم المصري عمرو وردة المحترف في صفوف باوك سالونيكا اليوناني.