شهود عيان: ميليشيات النواصي تقطع المنافذ الرئيسية في العاصمة الليبية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:55 م
ليبيا
ليبيا
وكالات
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أفاد شهود عيان، بأن ميليشيات النواصي قطعت المنافذ الرئيسية في العاصمة الليبية، وأقامت نقاط تفتيش فيها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية فى ليبيا، المنددة بالظروف المعيشية المتدهورة، والفساد المستشرى فى البلاد التى تعانى ويلات النزاعات المسلحة، والمطالبة برحيل فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنهية ولايتها، وميليشياته، والمرتزقة المسلحين الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا للاقتتال، ومعاونة ميليشيات السراج فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى.

 

وفى تطور واضح للأحداث، حاصر متظاهرون ليبيون، منزل فايز السراج بمنطقة النوفليين، فى مدينة طرابلس.

 

وأمام تلك الأعداد الغاضبة من الشعب الليبى، قامت عناصر الأمن الموالية للسراج بتفريق التظاهرات التى حاصرت منزله، واعتقلت عددا من المتظاهرين الليبيين.

 

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