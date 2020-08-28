رئيس مدينة إبشواي: التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في أول صلاة جمعة





وجاء ذلك في ضوء قرارات وزارة الأوقاف المصرية بعودة صلاة أول جمعة إلى المساجد بعد توقف دام لخمسة أشهر متواصلة وبناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.



وأكد رئيس المدينة على التزام كل مصل بسجادة الصلاة الخاصة به وارتداء الكمامة ومراعاة المسافات الآمنة بين المصلين.



كما أعرب رئيس المركز عن سعادته بالتزام المصلين بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ضمن خطة التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد على البلاد مما ينم عن وعيهم وحرصهم على التصدي لانتشار أي أمراض وعلى رأسهم فيروس كورونا المستجد، وكذلك حرصهم الشديد على استمرار إتاحة الصلاة بالمساجد.



كما قدم الشكر والتقدير لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف المصرية لاستجابتهم لرغبة الشعب المصري في إعادة فتح المساجد مع حرصهم علي سلامة المواطنين.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



أدى الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي، صلاة أول جمعة، بعد توقف 5 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد على البلاد وسط فرحة من أهالي إبشواي بعودة فتح المساجد أمام المصلين اليوم.