عائلة هيدي كرم يحتفلون بيوم ميلادها على طريقتهم الخاصة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشرت الفنانة هيدي كرم فيديو لعائلتها وهم يهنئونها بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وعلقت"كرم" علي الفيديو قائلة:"لما قعدت أفكر لقيت ان الناس اللي في الفيديو ده هما الحقيقة السعادة اللي في حياتي كبرت معاهم ووسطهم كل ذكرياتي الحلوة هما جزء أساسي منها كل سنين عمري بمراحلها المختلفه عاشوها معايا كل سنه وانا طيبه بيكم كل سنة واحنا في حيتة بعض وكل سنة وانا محظوظة وممتنة لانكم الجزء الأهم في حياتي".

وتبادل الجمهور التعليقات علي الفيديو أيضاً قائلين " ربنا يخليهوملك وكل سنة وانتي طيبة، كل سنة وانتي جميلة يا هيدي "

يشار إلى أن آخر أعمال هيدي كرم كانت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كلبش 3" مع أمير كرارة، و"الزوجة الـ18" الذي كان من بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.

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