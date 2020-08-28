أستاذ إحصاء يكشف أسباب ارتفاع متوسط الإصابات بكورونا بعد تراجعها

قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأستاذ الإحصاء، إن أعداد إصابات فيروس كورونا بدأت في التزايد بعد تراجع استمر لـ 8 أسابيع مُتتالية منذ منتصف يونيو الماضي، ولفت إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الصحة المصرية أوضحت زيادة متوسط أعداد الإصابات اليومي من 131 إصابة في المتوسط في الأسبوع الماضي لـ 148 إصابة يوميا في الأسبوع الحالي، وهي زيادة بنسبة تصل 13%، وفي الوقت ذاته، شهدت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا زيادة من 15 حالة وفاة الاسبوع الماضي لـ 19 حالة وفاة يومياً خلال الاسبوع الحالي بنسبة 23%.





وأضاف أن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل كثير من الفئات هو السبب الرئيسي والمباشر في زيادة الإصابات، خاصة وأن بعض الناس تخيلت زوال الخطر مع تراجع الأرقام وانخفاض مؤشر رصد أعداد الإصابات اليومي.





وطالب أستاذ الإحصاء، باستمرار تنظيم وتنفيذ الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بخطر الإصابة بفيروس كورونا، والتشديد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعية وكافة الإجراءات الاحترازية، تفاديًا لخطر الإصابة بالفيروس الذي أصاب حوالي 24 مليون إنسان في 215 دولة ومقاطعة حول العالم تحتل فيهم مصر المركز الـ 31 بأعداد إصابات اقتربت من 100 ألف إصابة.