عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ – محمد عصام تصوير: عبير أحمد
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قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إن دور الجهاز لا يتوقف فقط عند توعية المستهلك بجقوقه ووجباته التى نص عليها قانون حماية المستهلك الجديد، ولكن يمتد للتواصل مع التجار والموردين، والمصنعين لتوضيح مواد قانون حماية المستهلك الجديد والعقوبات التى قد يتعرضون لها عند مخالفته.

وكشف القائم بأعمال جهازحماية المستهلك في حواره لـ "الفجر"،عن استحداث شهادة جديدة اطلقنا عليها اسهم "صديق المستهلك"، التي سيتم منحها من قبل الجهاز للتجار والموردين والمصنعين الذين يحافظون على حقوق المستهلكين بعد الخضوع لعدة اختبارات وفقا للقانون للحصول على تلك الشهادة، وسنقوم بإعطائهم هذه الشهادة لمدة معينة ونقوم بالتجديد لهم في حال استمرار المحافظة على التعليمات التي ينص عليها القانون لمنحها وتسحب منهم فورا في حالة مخالفتهم لقانون حماية المستهلك.

 وأوضح القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، أن الهدف من تلك الشهادة هى أن يكون هذا التاجر أشد حرصا منا على حماية حقوق المستهلك من خلال سلع ذات جودة عالية ، مؤكداً أن الجهاز سيقوم بالترويج للتجار الذين حصلوا على تلك الشهادات حتى نشجع المستهلكين للتعامل معهم عن باقي التجار.

وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى عدد كبير من الشكاوى خلال الـ 6 أشعر الأولى من العام الجاري وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو2020 بلغ نحو 63 ألف شكوى، وهو أكثر من إجمالي عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز طوال عام 2019  بالكامل والبالغ 60 ألف شكوى.
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها
عاجل.. "حماية المستهلك" يصدر شهادة جديدة للتجار الملتزمين بالقانون.. أعرف تفاصيلها

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