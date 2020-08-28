أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
آيات عامر - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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رصدت عدسة "الفجر" تفاصيل أول صلاة جمعة بعيد غياب 150 يوما من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، من مسجد السيدة نفيسة.

وحرص المصلون على ارتداء الكمامات وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على المسافة الآمنة بين المصلين.

هذا وأدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة التي ينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية، تحت عنوان الأمل حياة، تفاؤلا بعودة صلاة الجمعة.

ووجه وزير الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية فى كل مديرية برئاسة مدير المديرية، مؤكدًا على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية.

كما شدد وزير الأوقاف على عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو 10 دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: "الأمل حياة"، مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أى مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)
أول صلاة جمعة منذ بدء جائحة كورونا من مسجد السيدة نفيسة (صور)

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