قتلى جراء انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:15 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت وكالة "شينخوا"، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادرها، بمقتل 13 شخصًا بانفجار قنبلة بدائية الصنع في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان.

 

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤولين محليين أن القتلى الـ13 سقطوا بانفجار لغم أرضي أصاب عربة كانت تقل مجموعة من الأشخاص إلى سوق في الهواء الطلق في منطقة سبين بولداك، حيث يتجمع مئات القرويين لمبيعات نهاية الأسبوع.

 

وقال باهر أحمد أحمدي، المتحدث باسم حاكم ولاية قندهار، في تصريحات صحفية، إن الانفجارين استهدفا سيارات مدنية عندما كانت مجموعة من الأشخاص تتجه لحضور حفل زفاف في المنطقة. وذكر المسؤول أنه بالإضافة إلى 13 قتيلا، أصيب شخصان آخران بجروح جراء الانفجارين.

 

ووفقًا لوسائل إعلام أفغانية اتهم مسولون مقاتلي حركة "طالبان" بالوقوف وراء الحادث، غير أنه لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

 

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قتلى انفجار عبوة ناسفة افغانستان

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