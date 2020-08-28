رئيس مركز مطاي بالمنيا يحث المواطنين على سرعة التقدم لعمل التصالح

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أعلنت الوحده المحليه لمركز ومدينة مطاي في شمال محافظة المنيا، عن نجاحها في استرداد وتمكين مجلس قروي بردنوها من قطعة أرض مخصصة لبناء مجمع مدارس بقرية سيله الشرقية، بعد أن تعدي عليها أحد الاشخاص.



وقد حث خالد عبد الرؤوف رئيس المركز المواطنين بسرعة التقدم لعمل التصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية، حتي يتم وقف الإزالات ضد المخالفين، أو يتم تطبيق الإجراءات القانونية.



وفي مركز سمالوط واصلت الوحدة المحليه شن حملات الإزالة ضمن الموجه الـ16"حق الشعب"، لاسترداد أراضي وأملاك الدولة، وتم إزالة عدد من التعديات الفرديه في قري منقطين والبيهو وأطسا البلد، ومجلس قروي شوشه.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات للواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعدم التهاون في إزالة أي تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خاصة بعد أن فتحت الدولة ملف التصالح في مخالفات البناء.



وعلى جانب اخر شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسعار، وقد أسفرت الحملة عن ضبط، 3 مصانع بدون ترخيص وتحرير 472 مخالفة متنوعة حيث تم تحرير 15 محضر مخالفه تموينيه وصحيه و412 ازاله إدارية و35 غرامه فوريه و11 محضر اشغال طريق.



عبارة عن ضبط مصنع للجبن مدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 5 الافى لتر لبن مجهول المصدر وبراميل ومعدات وأدوات تستخدم في المصنع، ومصنع سناكس بدون ترخيص وتم التحفظ علي 1350 كرتونه بها اكياس كراتشي معده للبيع و16 جركن زيت طعام سعة 20 لتر و55 بكره استيكر لعمل الأكياس وعدد كبير من الكراتين الفارغه و50 كيس زرة مجروشة زنة 50 كيلو ومعدات وأدوات وأكياس وبراميل مستخدمة في المصنع



بالإضافة إلى ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص وتم التحفظ على 2000 لتر كلور 1000 لتر فنيك وجراكن بها مواد كيميائية أخري و50 زجاجه صابون سائل سعه ا لتر و50 جركن صابون سائل سعة 4 لتر و25 زجاجه فنيك وعدد كبير من الزجاجات والجراكن الفارغه وميزان حساس وجراكن ومعدات وادوات تستخدم في المصنع والتعبئه

كما تم ضبط 4 طلمبة رصيف لبيع السولار والبنزين وتم التحفظ على 4 كميات سولار تجميع بغرض البيع في السوق السوداء وتم التحفظ عليها كما تم المرور علي المحلات التجارية وتم تحرير 7 محاضر عدم حمل شهاده صحيه و2 محضر عدم نظافه واشتراطات صحية

