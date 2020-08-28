إحالة 35 طبيبا وإداريا وفنيا بمستشفى الصدر بملوي للتحقيق

نظمت إدارة التفتيش المالي والإداري التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوبي المنيا،حملة تفتيشية مفاجئة، لمستشفى صدر ملوي، بناءً على تعليمات اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، بتكثف حملات التفتيش على كافة القطاعات الخدمية.





وتهدف الحملة إلى متابعة انضباط سير العاملين وحسن سير العمل بها ومدى التزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية.





وخلال المرور المفاجئ تم إحالة 35 ما بين طبيب وممرض وفني وإداري وذلك لعدم تواجدهم بالعمل، وتم إعداد مذكرة للعرض على رئيس المدينة لإحالتها على مدير إدارة الصحة والسكان بالمنيا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لاتخاذ اللازم.





وفي هذا السياق قال السايس، إن حملات التفتيش الدورية على كافة القطاعات الخدمية التي تقع داخل نطاق الوحدة المحلية مستمرة تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور الدوري والمفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.





وعلى جانب آخر تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الحملات التموينية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين.





وبمتابعة إدارة التفتيش الاداري للأسواق بناءا على اللجنة المشكلة بالقرار 281 والخاصة بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار برئاسة العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 23 مخالفة عبارة عن 6 محاضر مخالفات صحة وسلامة مهنية و6 محاضر مخالفات عدم وجود شهادات صحية و8محاضر تموينية متنوعة و3 محاضر بيع مواد اعلاف ومخصبات زراعية بدون ترخيص.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات والتي تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



