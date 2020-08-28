ارتفاع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في أغسطس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
 كشف مسح نشرته المفوضية الأوروبية يوم الجمعة أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ارتفعت في أغسطس آب للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي استهدفت إبطاء انتشار كوفيد-19 في مارس آذار وأبريل نيسان.

وبينما ظل المؤشر الشهري الذي يقيس الثقة في الاقتصاد منخفضا بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة ومتوسطه في الأمد الطويل، فإنه ارتفع إلى 87.7 نقطة من 82.4 في يوليو تموز، ما يزيد عن متوسط عند 85 نقطة توقعه خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وكان التحسن الجديد، الذي يؤكد الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في مايو أيار، مدفوعا في الأغلب بارتفاع التفاؤل في قطاع الخدمات، الأكبر في التكتل الذي يضم 19 دولة. وظل التفاؤل في منطقة سلبية، لكنه صعد إلى -17.2 في أغسطس آب من -26.2 في يوليو تموز.

كما زادت الثقة في قطاعي الصناعة وتجارة التجزئة، على الرغم من أن توقعات مديري المصانع للإنتاج انخفضت بعد زيادات على مدى ثلاثة أشهر دفعتها إلى أعلى من مستويات ما قبل الأزمة.

وسجلت ثقة المستهلكين تعافيا طفيفا إلى -14.7 نقطة من -15.0، مؤكدة تقديرات أولية نشرتها المفوضية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكشف المسح أن توقعات أسعار المستهلكين انخفضت، مع ارتفاع طفيف في الإقبال على القيام بعمليات شراء كبيرة في الاثني عشر شهرا القادمة، وانخفاض طفيف في هذا الإنفاق الكبير حاليا.

وواصل مؤشر لتوقعات التوظيف تحسنه للشهر الرابع على التوالي، بينما تدهورت الثقة في قطاع التشييد قليلا.

وبين أكبر اقتصادات التكتل، تحسنت المعنويات على نحو ملحوظ في فرنسا وهولندا وألمانيا. كما ارتفعت في إيطاليا لكنها تراجعت في إسبانيا.

أخبار تهمك

تعليق مدرب آرسنال على مستقبل محمد النني مع الجانرز

منذ ساعة و 22 دقيقة

انفجارات تهز مدينة طرابلس اللبنانية

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة دفاعية على طاولة الأهلي لتعويض إصابة متولي

منذ ساعة و 8 دقيقة

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

طرح كراسات حجز أراضى المستثمر الصغير فى 7 مدن جديدة الأحد المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ حوالي 7 ساعات

ليوناردو يتخذ أولى خطوات ضم ميسي لباريس

منذ ثلث ساعة

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

منذ ساعة و 22 دقيقة

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

الداخلية: ضبط القيادي الإخواني محمود عزت بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تواجد والد ميسي في مدينة مانشستر

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يُقدم تنازل جديد من أجل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور: استكملنا الدوري للفوز على الأهلي فقط

منذ 38 دقيقة

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

برشلونة يستقر على بديل ميسي المثالي

لقهر برشلونة.. ميسي يُهدي ريال مدريد نجمي السيتي

10:58 ص

ليوناردو يتخذ أولى خطوات ضم ميسي لباريس

01:31 م

صفقة دفاعية على طاولة الأهلي لتعويض إصابة متولي

12:45 م

سواريز يكسر حاجز الصمت برسالة نارية لبرشلونة

10:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى