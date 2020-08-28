أبرزها الطماطم المسرطنة ورغيف العيش.. 12 شائعة نفتها الحكومة

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عدة شائعات نفتها الحكومة خلال الساعات الأخيرة، من خلال الكشف عن حقيقتها وتقديم الأدلة للرأي العام التي تثبت حقيقة تلك الشائعات، ضمن محاربتها لأي محاولات لإثارة البلبلة داخل الرأي العام المصري.



وفيما يلي يرصد "الفجر" الشائعات التي نفتها الوزارات المختلفة خلال الساعات الأخيرة:



- مجلس الوزراء أكد مُؤكدًا أنه لا صحة لإغلاق أي من المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل، مُوضحًا أن المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل مستمرة في تقديم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، بالإضافة إلى جاهزيتها لمواجهة أي تطورات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



- وزارة الزراعة نفت رفع أسعار التذاكر لأي حديقة من حدائق الوزارة، وأن تذكرة الدخول لحديقة "الحيوان" كما هي دون أي تغيير بقيمة 5 جنيهات فقط.



- الزراعة نفت إصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن، مؤكدةً أنه لا صحة لإصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن، وأن الطماطم المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، موضحةً أن ظهور التجويف الأبيض بها يرجع لظاهرة فسيولوجية تسمى "اللحم الأبيض للطماطم" تحدث في نهاية فصل الصيف، وغير ضارة نهائيًا



- وزارة النقل نفت رفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة، مؤكدة أن قيمة جميع الغرامات المقررة على المخالفات كما هي دون زيادة، مُشددةً على اقتصار قيمة غرامة مخالفة ركوب المترو دون تذكرة أو استخدام التذكرة لأكثر من عدد المحطات المخصصة لها على الـ50 جنيهًا فقط.



- محافظة الجيزة نفت إخلاء منطقة المطار فى إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل، مُؤكدةً أن المحافظة قامت على الفور بتوفير مساكن بديلة حضارية لقاطنى تلك المنطقة، والبالغ عددهم 232 أسرة، باعتبارها مناطق آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، مع تسليمهم عقود تمليك للسكن الدائم بها دون أى مقابل، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.



- وزارة الصحة والسكان نفت وجود عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة المستلزمات الطبية بما فيها أسطوانات الأكسجين بشكل طبيعي بجميع المستشفيات، مع توافر مخزون استراتيجي كافٍ منها.



- وزارة التموين نفت رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%، مُؤكدةً أنه لا توجد أى نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، والتى تصل لـ50 قرشًا للرغيف.



- مجلس الوزراء نفى إصدار قرار بالسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية، مُؤكدًا أنه لا صحة للسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن.



- وزارة التعليم العالي نفت استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد نتيجة عدم الانتهاء من إنشائها، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد.



- التعليم العالي نفت إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة، مُوضحةً أنه سيتم الاعتداد بمستحقات الطلاب الذين سبق وأن قاموا بسداد رسوم التقدم لاختبارات القبول بكليات الجامعات الأهلية عبر الحساب البنكي القديم الذي تم وقف العمل به، مُشيرةً إلى أن فتح حساب بنكي خاص لكل جامعة أهلية جديدة يهدف لتيسير إجراءات سداد الرسوم لمن لم يسبق لهم السداد من الطلاب.



- وزارة البيئة نفت إقامة مشروعات سياحية بمحمية "نبق" في جنوب سيناء تضر بالشعاب المرجانية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقامة أي مشروعات سياحية تمثل خطورة على الشعاب المرجانية بالمحمية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على الحفاظ على الشعاب المرجانية النادرة، وحمايتها من التدمير أو التلوث، حفاظًا على التوازن البيئي، مُوضحةً أن ما يتم تنفيذه حاليًا هو أعمال تطوير تشمل رفع كفاءة الخدمات للمقاصد السياحية بالمحمية، والتي تبعد تمامًا عن نطاق محيط مياه البحر.



- البيئة نفت زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر، مُوضحةً أن قيمة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية، والصادر بشأنها قرار من السلطة المختصة منذ عام 2017، كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير.



