جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة للتصدي  لكافة المخالفات والإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة تم تنفيذها تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمدينة.


وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لدور سطح مخالف قبل تنفيذ الصبة الخرسانية بالقطعة رقم( ١٠٥ ) المجاورة الأولى الحي الخامس عقد ثانٍ، بهدف عدم إتمام المخالفة والقضاء عليها في المهد، وتم إزالة كافة الأخشاب التي تم تنفيذها على نفقة المالك، واتخاذ الإجراءات القانونية في إطار التصدي لأعمال البناء المخالف بكل حسم وقوة، كما أسفرت الحملة عن إزالة المخالفات والإشغالات وإغلاق المحال المخالفة بالحيين 10 و 11،   وكذا ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة للنشاط من سكنى إلى تجارى وتم رفع جميع الإشغالات.

وطالب المهندس شريف الشربيني، قاطني مدينة 6 أكتوبر بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء، مشدداً على أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التي تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكدا استمرار الحملات للقضاء علي المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع مخالفات البناء، وأن جهاز المدينة لن يتهاون في التصدي لأي مخالفات، وسيتم إزالتها على الفور لردع المخالفين ويتم تحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وفي سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: تم شن حملة  بالتنسيق بين إدارتي الأمن والأحياء، أسفرت عن تنفيذ  قرارى إزالة تعديات على قطعتي أرض بالمجاورة الخامسة بالحي السادس، وكذا إزالة غرفتي "كانتين" مخالفتين، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات تنفيذا للقانون واللوائح.

جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات
جهازا مدينتي 6 أكتوبر وبدر ينفذان حملتين لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات

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