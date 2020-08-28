وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يستعرضان مخطط تطوير ميدان المنيب

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً، لاستعراض مخطط تطوير منطقة وميدان المنيب، بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار جهود التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ عدد من مشروعات التطوير المختلفة بالمحافظة، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، وممثل كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع استعراض رؤية تطوير منطقة وميدان المنيب، وذلك طبقاً لإمكانات ومحددات المنطقة، وفى ضوء قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بإعلان منطقة المنيب، كمنطقة إعادة تخطيط، تم التوجيه بتكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد الفكرة الأساسية للتطوير، وعرضها على مجلس الوزراء، لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد مخطط تفصيلى للتطوير.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تتوجه حالياً لتطوير مواقف النقل الجماعى على أطراف القاهرة الكبرى، ويأتى فى مقدمتها موقف النقل الجماعى بميدان المنيب، وذلك لحل أزمات التكدس المرورى، وتنظيم مواقف النقل الجماعى، وتيسير حركة تنقل المواطنين ومن وإلى محافظات القاهرة الكبرى.

وناقش الوزير الرؤية التخطيطية التى قدمها ممثل كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، لتطوير ميدان المنيب، فيما يخص النقل الجماعى بالميدان (أتوبيسات – ميكروباصات – غيرهما)، حيث أكد على ضرورة الفصل بين النقل الجماعى لمحافظات الوجه القبلى، عن النقل الداخلى بمحافظات القاهرة الكبرى، مع أهمية الربط الداخلى بينهما.

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