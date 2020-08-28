حقيقة تواجد والد ميسي في مدينة مانشستر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن خورخي ميسي والد ووكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، يتواجد حاليًا في مدينة مانشستر، من أجل حسم إنتقال موكله إلى السيتي.


وكانت تقارير صحفية قد اكدت أن ميسي قد اتصل ببيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وطلب منه الانضمام إلى مشروعه في النادي الإنجليزي، خلال الميركاتو الحالي.


ومن جهته قدم نادي مانشستر سيتي عرض علي نظيره برشلونة، يُقدر بـ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى خدمات الثلاثي جابريال خيسوس، بيرنالدو سيلفا،إيريك غارسيا، من أجل التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني.


ولا ينوي النادي الإنجليزي في زيارة القيمة المالية في الصفقه لتجنب الدخول في مغالطات اللعب المالي النظيف، والتي كانت أن تحرم النادي الموسم المقبل, من المشاركه في بطولة دوري أبطال أوروبا.


وأشارت شبكة " RMC " أن كل ما يتردد عن وجود خورخي ميسي في مدينه مانشستر، ليس له علاقة من الصحة.


حيث أن الصورة المنتشرة لوكيل النجم الأرجنتيني داخل أروقة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التفاوض في نقل موكلة إلى كتيبة غوارديولا، قديمة منذ عام 2016.


يذكر أن أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي ترغب في الحصول على خدمات ميسي، والذي ينتهي تعاقده رفقة برشلونة في صيف عام 2021.

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