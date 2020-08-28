نجم الاتفاق السعودي يقر بتراجع مستواه ويؤكد: نسير على الطريق الصحيح

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال التونسي الدولي، نعيم السليتي، نجم الاتفاق السعودي، اليوم الخميس، إن طموحات فريقه كبيرة، ويسير على الطريق الصحيح.

 

وأوضح السليتي، خلال تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب"، عبر قناة "إم بي سي": "كان يجب أن نفوز بجميع مبارياتنا منذ استئناف الدوري، لكننا خسرنا أمام الاتحاد وتعادلنا مع الفتح، رغم أننا كنا الأفضل والأكثر استحقاقا للفوز".

 

وواصل: "نلعب بشكل جيد، ونركز على جميع المباريات منذ العودة للمنافسات، وأصبحنا أكثر فاعلية أمام المرمى، وبكل تأكيد الطموح الكبير موجود لدينا".

 

وتابع: "بالتأكيد أنا بعيد عن مستواي الحقيقي، والإصابات أثرت علي بشكل كبير، كما أنني احتجت لفترة للتأقلم، فالوضع والكرة مختلفة بين الدوري السعودي والدوريات الأوروبية".

 

وأردف: "لكن يجب علي مواصلة اللعب والتدرب بقوة، لتقديم أفضل ما لدي.. وأسير حاليا في الطريق الصحيح، وأحتاج فقط لبعض الوقت لأصبح جاهزا للأفضل".

 

وأضاف السليتي: "نعم تسديداتي قليلة مقارنة بكثرة مراوغاتي وصناعتي للفرص، وأحاول التدرب على ذلك وتطويره، وسأكون أكثر نجاحا في التسديدات البعيدة في الفترة القادمة، في ظل احتياجنا هذا السلاح أمام الفرق التي تتكتل دفاعيا".

 

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