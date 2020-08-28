أسعار الدواجن اليوم الجمعة 28-8-2020 فى السوق المحلى

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 28-8-2020 استقرارا فى السوق المحلى، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء سجلت 19 جنيها من المزرعة فيما سجل سعر المستهلك يتراوح بين 21-24 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.





تراوح الكيلو الأبيض بين 19و22 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و33 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.









أسعار الكتاكيت اليوم





سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.





أسعار الدواجن اليوم





سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 19 إلى 22 جنيها.

سر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها





سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.





وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة لـ" الفجر"،" إن حجم الطلب على الدواجن تراجع بنسبة 40%، مما اضطر اصحاب المزارع لتحمل خسائر ضخمة، من خلال بيع كارتونة البيض بقيمة 23 جنيه رغم أن سعر تكلفتها 29 جنيه، وبيع كيلو الدجاج بقيمة 17.5 جنيه وهي تكلفتها تقف عليهم على الأقل بنحو 21 جنيه.

وتابع،" بالطبع هذا الأنخفاض الحاد في الأسعار أقل من سعر التكلفة يعود إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين على السلع الغذائية من ضمنهم الدجاج بسب الظروف الاقتصادية الحالية، واستمرار تراجع الطلب على الدواجن من الفنادق والقري السياحية منذ أزمة كورونا أدي إلى تراكم كميات كبيرة منها لدى المزارعين الذين لم يستطيعوا بيعها لذلك قررو خفض الأسعار للتخلص من تلك الكميات."









وطالب" عبد العزيز"، بضرورة سرعة التدخل الحكومي لإنقاذ أصحاب المزراع من تلك الخسائر خاصة قبل دخول فصل الشتاء الذي يرفع من تكاليف تربية الدجاج، بتوفير الدعم اللازم لهم من خلال خفض أسعار فواتير الغاز والكهرباء، مشيرا إلى أنه في الة عدم سرعة الحكومة بدعم أصحاب المزارع سيعلنوا انسحابهم خارج السوق وهو ما سيفقد العديد من الشباب العاملون بتلك المزارع وظائفهم، وسيضيع على الاقتصاد استثمارات قوية تأتى لهم من تلك المزارع.