عاجل.. طائرات إسرائيلية تقصف وسط قطاع غزة

أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأنه طائرات إسرائيلية استهدفت موقع بدر التابع لكتائب القسام وسط غزة.

وشهد الأسبوع الماضي، عدة غارات جوية، وقصف مدفعي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.





ويوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات حربية أغارت على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو إسرائيل.





وأضاف جيش الاحتلال في بيانه: "نجري تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل ونعمل بتصميم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".