عاجل.. اكتشاف أول حالة كورونا فى صفوف الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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كشفت تقارير صحفية مغربية تسجيل نادي الرجاء البيضاوي اول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة وذالك قبل مواجهة نادي الزمالك فى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة بطولة المغربية أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل قليل داخل فريق الرجاء الرياضي و يتعلق الأمر بالاعب الشاب عبد الإله مدكور.

ومن المقرر أن يواجه نادي الرجاء البيضاوي المغربي نظيره نادي الزمالك الشهر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.

يذكر أن نادي الزمالك قد تعرض لهزيمة أمام نظيره نادي المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

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