تامر فرج يكشف كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"













كشف الفنان تامر فرج، كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وذلك من خلال نشر مجموعة صور جديدة له برفقة الفنان محمد كيلاني وأحمد مجدي، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق تامر، على الصور قائلًا:"الامزاز..الانسه فرح..ماجد الالفى".ونالت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"يا لله شو بحب هل مسلسل لا استطيع الانتظار" وأضاف آخر"أحلى فنان في مصر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منتظرين المسلسل يا قبطان".مسلسل "الآنسة فرح" تدور أحداثه في إطار أجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة رانيا يوسف واسماء أبو اليزيد وتامر فرج ومحمد كيلاني وأحمد مجدي.