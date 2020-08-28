أول تعليق من عماد النحاس بعد الفوز على الزمالك

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
رقية صلاح
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أشاد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لنادي المقاولون بلاعبي فريقه بعذ الفوز علي هـ نظيره الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز. 

وأعرب النحاس في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن سعادته بالمكسب إلي جانب أداء لاعبي الفريق وأثني على تركيزهم.

وقال :"نحمد الله عوضنا الخسارة في مباراة أسوان ولم أكن أتوقع هذا السيناريو بعد الطرد، ولم أكن سأحزن إذا خرج الفريق بالتعادل أمام  نادي الزمالك، وإذا تعرضنا للخسارة كان لدينا الأسباب".

وأضاف :" نعلم أن الزمالك في حالته الفنية والبدنية ويركز في المباريات الكبيرة خاصة أنه مقبل علي مباراة الرجاء البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا، ولكن قدمنا أداء بطولي وننافس على المركز الرابع بالرغم من وجود فروقات كبيرة بيننا وبين الاهلي والزمالك وبيراميدز".

وأكمل حديثه:"طموحنا أن ننهي الدوري في المربع الذهبي وأشكر اللاعبين على الفوز بالنقص الذي حدث، وتحدثت معهم بين الشوطين أن يلعبوا برجولة والتغيرات أعطتنا الأفضلية".

وأتم تصريحاته:"تركيزنا كان أعلى من الزمالك، ومباراة أسوان  لم نكن لدينا الرغبة في المكسب من البداية وإتضح ذلك في الملعب، وجهزت طريقة لعب مختلفة، وحاولنا أن نغلق مفاتيح لعب الزمالك".

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