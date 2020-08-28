شعبة الذهب: سوق "الفوركس"غير شرعي وممنوع في مصر (فيديو)

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن سوق الفوركس في مصر غير شرعي وممنوع.





وتابع "واصف"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس أنه هناك من يتجه إلى التداول في الفوركس عبر شركات دولية في الخارج.





وكشف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن من يمتلك أموالًا خارج مصر يستطيع أن يشتري ويتداول الذهب في الأسواق الدولية.





وأشار، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب على أسواق المجوهرات، مثل الأحجار الكريمة، وحدثت ارتفاعات خاصة في سوق الألماظ بنسبة 5% عالميا.





كانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعا في التعاملات المسائية بقيمة 7 جنيهات في سوق الصاغة، إذ هبط الذهب من 853 إلي 846 جنيها للجرام في الصاغة، على خلفية هبوط أوقية الذهب من 1940 إلي 1922 دولار الآن.





أسعار الذهب بعد الهبوط:

عيار 18: 725.15 جنيه.





عيار 21: 846 جنيها.





عيار 24: 966.85 جنيه.





الجنيه الذهب: 6768 جنيها.





السعر العالمي: 1922 دولار.





وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس بعد أن كشف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية جديدة لاستعادة التوظيف الكامل بالولايات المتحدة ورفع التضخم مجددا إلى مستويات أفضل لسلامة الاقتصاد.





صعد المؤشر داو جونز الصناعي 52.15 نقطة بما يعادل 0.18 % ليصل إلى 28384.07 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.41 نقطة أو 0.18 % مسجلا 3485.14 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 23.14 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 11688.20 نقطة.





وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، نزلت الفضة 1.5% إلى 27.12 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 2172.93 دولار وتراجع البلاتين 0.2% إلى 926.59 دولار للأوقية.



