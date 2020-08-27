بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:59 م
ميسي
ميسي
محمود صبري
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يسعى جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لتصحيح صورته أمام جماهير النادي الكتالوني، بعد اقتراب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لشبكة "ESPN" فان الرئيس الحالي لبرشلونة قد أعلن رغبته الكاملة في الرحيل عن صفوف البلوجرانا، إذا أراد ميسي ذلك من أجل البقاء في الكامب نو.

وأشارت الشبكة الشهيرة إلى أنه وضع ميسي أمام مشكلة حقيقية أمام جماهير النادي ليبرز مدي انتمائه للفريق، وذلك بعد أن طالب مسبقاً برحيل رئيس النادي والقيام بانتخابات مبكرة من أجل الاستمرار.

وكانت بعض من جماهير برشلونة قد أثارت أمام بوابات النادي الكتالوني، تطالب برحيل بارتوميو من النادي، بعد ساعات قليلة من إعلان ميسي رغبتة في الرحيل عن الكامب نو.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن خورخي ميسي والد ووكيل النجم الأرجنتيني، يتواجد حاليا في مدينة مانشستر من أجل إتمام إنتقال قائد البلوجرانا إلى السيتي.

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