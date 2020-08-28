الصحة تكشف ضوابط عودة المدارس في زمن كورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الدولة المصرية وضعت خطة للتعايش مع فيروس كورونا، وعودة الدراسة جزء من خطة التعايش.

وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي": "نضع الضوابط والإجراءات الخاصة بعودة لمدارس لرفع الوعي لدى الطلاب".

وأشار إلى أن هناك خطة لتوعية الطلاب مع بداية العام الدراسي، وهناك خطة لرفع الوعي للقائمين على العملية التعليمية، موضحًا أن خطة عودة المدارس تشمل العمل على رفع الوعي وترصد الأمراض والتهوية الجيدة، والتباعد، وقياس درجة حرارة الطلاب، والفصل بين بوابات الدخول وبوابات الخروج، وخروج "الفسحة" على مجموعتين حتى لا يكون هناك زحام.

وذكر رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن هناك إجراءات وقائية بالمدارس تشمل المأكولات والأنشطة والتباعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن التوعية للطلاب تتم منذ طابور الصباح للوقاية من كورونا، وكذلك الأنشطة الرياضية، لافتًا إلى أنه سيتم ارتداء الكمامات للطلاب بداية من سن العاشرة، والأقل يعتمد على التباعد الاجتماعي.

وأكد أن الأصل في منع عدوى كورونا هو التباعد الاجتماعي، وأن الشعب المصري أثبت أنه شعب ملتزم بصورة كبيرة، مؤكدًا أن دورة العدوى لا يمكن أن نتنهي إلا بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.



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عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا، الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (covid_19) أولا بأول.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت مديري المستشفيات باستمرار التواصل مع مديريات الصحة التابعة لها لضمان توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر، مشيرًا إلى حرص الوزيرة على متابعة تقديم أفضل خدمة طبية لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وتقديم العلاج.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتدريب كافة الأطقم الطبية على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة من خلال إتاحة عدد من برامج التدريب والتقييم على الإنترنت، كما وجهت بتشديد إجراءات والتقصي والحصر لأسر المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم والمخالطين للحالات التي تم عزلها ومتابعة الحالة الصحية لهم بشكل دوري ومستمر.

وأضاف أن الوزيرة أكدت تواصلها الدائم مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة ومديري المستشفيات على مستوى الجمهورية للتغلب على أي تحديات قد تعوق سير العمل، كما وجهت الشكر والدعم لهم لاستمرار النجاح والإنجاز الذي حققوه منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

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