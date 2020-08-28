وزير الرياضة يكشف مفاجأة في المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:32 ص
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحيي
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحيي
داليا الحسين
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أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على 6 آلاف دراجة ومن بعدها اتفاق اخر بـ 10 ألف دراجة".

وأوضح" صبحي"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " cbc"، اليوم الخميس أن المرحلة الثالثة سيكون بها الدراجة الكهربائية، حيث سيتم طرح حوالي 150 عجلة كعينة"، معلقا: "أتوقع إقبال جيد من المواطنين

وتابع وزير الشباب والرياضة: "نستهدف وجود مليون عجلة في مصر، ونحاول تغيير أسلوب الحياة لركوب الدراجات بصفة يومية، متابعا: "ندرس عمل دراجات للسيدات، وسوف نعلن عن مرحلة ثالثة ورابعة وخامسة من مبادرة دراجتك صحتك في المستقبل".

وحول شروط الحصول على دراجة في مبادرة "دراجتك صحتك" قال " مفيش شروط ولا سن ولا محل إقامة.. لو عاوز دراجة مدعومة بدون شروط، يهمنا يكون كل بيت فيه دراجة كل ما عليك هو التسجيل اون لاين فقط، والأولوية بأسبقية التسجيل".

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن مبادرة "دراجتك صحتك "؛ والتى تم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية من خلال بيع 2400 دراجة مدعمة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف وسيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة جغرافيا من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات بما يسمح لنا بتغطية متطلبات جميع الشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجة.

كان قد أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:"أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" التى تتبناها الوزارة ستبدأ بتوفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول للمبادرة؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبغرض المساهمة فى نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة كأحد المحاور الرئيسية من محاور استراتيجية عمل الوزارة".

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