"بدعم من القيادة السياسية".. وزير الرياضة يكشف تفاصيل مبادرة "دراجتك صحتك" (فيديو)

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تفاصيل مبادرة "دراجتك صحتك"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ مفهوم الرياضة اليومية في حياة المواطن بالإضافة إلى قطاع البطولات الخاص بالرياضين





وقال "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "cbc"، مساء الخميس، إن القيادة السياسية تدعم مبادرة دراجتك صحتك لكي تعود على المجتمع بالنفع، مشيرا إلى أن الهدف الحفاظ على صحة المواطن.





وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه تم التفكير في شكل الدراجات وأسعارها ودرسنا الأمر مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي للتعرف على أنواع الدراجات بحيث تكون مقاربة للدراجات الأصلية"، موضحا أنه يوجد شركاء في المبادرة مثل بنك القاهرة والبنك الأهلي لدعم الدراجات".





وتابع: "رأينا عينات كثيرة من الدراجات وتم اختيار العجلة الجبلية والعجلة الهجين في المبادرة، واتفقنا على البدء بـ 2400 دراجة وتم تجميعها في الهيئة العربية للتصنيع وتم دعم العجلة بـ 500 جنيه وثمنها يكلف الوزارة 2400 ونبيعها بـ 1900 جنيه ومثيلتها في السوق بـ 4000 جنيه".



