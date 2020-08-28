التعليم العالي: نستهدف التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:31 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
الفجر
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جميع العلماء المصريين وجهوا رسالة بأنهم راغبين في أن يكونوا جزء من نجاح الدولة في مجال التعليم.


وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم: أنشأنا 3 جامعات تكنولوجيا في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا.

وأضاف وزير التعليم العالي: "هناك توسع في الجامعات الحكومية، مضيفا: القيادة السياسية ساعدتنا في التوسع بالجامعات الأهلية والتكنولوجية".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الاستمرار في تلقي طلبات الحصول على منحة نيوتن مشرفة للدكتوراه، والمموله من جانب المجلس الثقافي البريطاني والإدارة المركزية للبعثات، كجزء من الإعلان الموحد للبعثات لعام 2020-2021.

ويمكن للراغبين في الحصول على المنحة التقديم من خلال موقع الإدارة المركزية للبعثات، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على المنحة يوم 1 أكتوبر.

وسيقوم المجلس الثقافي البريطاني بإقامة جلسة تعريفية يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر الساعة 1:00 ظهرًا، لتوضيح المزيد من المعلومات حول المنحة وشروطها، كما سيتم تخصيص فقرة لطرح الأسئلة على المسئولين عن إدارة المنحة مباشرة.

و‎للمشاركة في الجلسة التعريفية، يرجى إرسال الاسم قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل، وذلك على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وللحصول على مزيد من التفاصيل عن منحة نيوتن مشرفة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الثقافي البريطاني، وللاطلاع على الإعلان الموحد للبعثات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات.

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