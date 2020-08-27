مؤشرات البورصة الأمريكية تحافظ على المستويات القياسية بالختام

حافظت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية على المستويات القياسية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي استراتيجية جديدة بشأن التضخم.





وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن استراتيجية جديدة يمكن أن تبقي معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول من الزمن.





وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي وافق رسميًا على سياسة "استهداف متوسط ​​التضخم" بمعنى أنه سيسمح البنك المركزي للتضخم بالارتفاع بشكل معتدل فوق هدفه البالغ 2 بالمائة لبعض الوقت في أعقاب الفترات التي شهدت التضخم دون هذا الهدف.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.





كما انكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 31.7 بالمائة بأكبر وتيرة على الإطلاق لكنها أقل من التقديرات الأولية.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 28492.2 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى 3484.5 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





فيما هبط المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 11625 .8 نقطة.