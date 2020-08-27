قريباً ..حكيم يطرح أغنيته الجديدة "صحاب أونطة"

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يحرص المطرب حكيم على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر حكيم عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له، وعلق قائلاً"صحاب أونطة .. قريباً".





يذكر أن أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدي ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم نانسي زيدان ، وإخراج حسام الحسيني.