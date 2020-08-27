أحمد عزمي يستأنف تصوير فيلم "باركود 615"

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استأنف الفنان احمد عزمي، تصوير مشاهده في فيلم "باركود 615" بعد فترة َمن التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.



تدور احداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، ويتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة وفيها صراع بين الأبطال، ويشارك في البطولة محمدعز وراندا البحيري وطارق صبري وساميه الطرابلسي، والفيلم سيناريو واخراج مينا سويحه.



ومن المقرر عرض الفيلم في مطلع شهر يناير من عام 2021 المقبل، وذلك ضمن موسم إجازة نصف العام.