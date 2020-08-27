ملاك مشروع سياحي: دفعنا كل ما لدينا ولم نتسلم الوحدات حتى الأن

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
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تقدم مجموعة من ملاك شركة " س. ل" للاستثمار السياحى بمحضر ضد الشركة لعدم تسليم الوحدات ولا الإنتهاء من البناء حتى الأن مع وجود تعنت من موظفى الشركة فى توضيح أسباب التأخر.

وكشف المحضر الذي يحمل رقم 1183 إدارى عتاقة عن أن موعد التسليم فى العقود  ينتهى فى 2017 وبالرغم من مرور 3 سنوات إلا أن أعمال البناء متوقفة بالمشروع ولم يتم إستكمال المشروع.

وقال أحد الملاك المتضررين: "كل ما أخاطب أحد فى المشروع يقول الموضوع مش عندى ومش عارفين من الجهة المسؤولة المفترض أن نخاطبها".

وتابع: "صرفنا كل ما نمتلك في الوحدات المحجوزة بالمشروع ولم نستطع حتى الأن السكن فيها بسبب عدم بناءها".

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