المنتج تامر مرسي يشوق متابعيه لمسلسل "الملك"

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شوق المنتج تامر مرسي متابعيه لمسلسل "الملك" وذلك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "مرسي" مشوقا متابعيه قائلا: "رمضان 2021 حصريا على شاشات المتحدة".



يذكر أن شركي سينيرجي كانت قد أعلنت عن مشاركة عمرو يوسف، في مسلسل "الملك" والذي من المقرر أن يجسد شخصية أحمس في المسلسل.



مسلسل "الملك" رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوى.

