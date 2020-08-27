والد ميسي يكشف صحة تصريحات نجله برغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:32 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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نفى خورخي ميسي والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني حقيقة التسريبات الصوتية لاعتراف البرغوث الأرجنتيني بالرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي على الرغم من أن عقده ينتهي في 2021.

ونشرت صحيفة La Nacion الأرجنتينية في الآونة الأخيرة تسجيل صوتي لليونيل ميسي يعترف فيه برغبته في الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن العديد من التقارير الصحفية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لبرشلونة أعرب من خلاله عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق وإستغلال البند الموجود في عقده الذي يسمح له بالرحيل مجانًا.

وكتب والد ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام :" مرحباً لا ناسيون، هذا خطأ، لا يوجد مثل هذا الاعتراف وهو صوت مزيف".



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