خاص.. حمدي الميرغني وأوس أوس في عمل سينمائي جديد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حقق الفنان حمدي الميرغني ومحمد أسامه الشهير بـ "أوس أوس" نجاحا كبيرا بعد مشاركتهم سويا في مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.


وقرر الثنائي خوض التجربه مره أخرى ولكن في عمل سينمائي، حيث قال الفنان محمد أسامه في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه يستعد لتقديم عمل سينمائي بجانب صديقه حمدي الميرغني.


ومن المقرر أن يتم تصوير الفيلم خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على المخرج والسيناريو، واختيار باقي فريق العمل.

يذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة حمدي الميرغني واوس اوس، وصلاح عبدالله، انتصار، نهي عابدين، هايدي رفعت، محمود عبدالله، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف لؤي السيد.

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مسلسل اتنين في الصندوق حمدي الميرغني اوس اوس اتنين في الصندوق

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