6 أسباب صادمة وراء ارتفاع معدل الإصابة بالسكتة القلبية بين الشباب

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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في الآونة الأخيرة زادت معدل انتشار الوفيات بسبب سكتة القلبية بين الشباب، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، بعد وفاة العروس "إسراء"، قبل زفافها بعدة ساعات، عقب إصابتها بأزمة قلبيه مفاجأة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز أسباب انتشار السكتة القلبية بين الشباب:

التدخين:
يعد التدخين من أهم الأسباب التي تؤدي إلى مشكلات القلب وانسداد الشرايين والأوعية الدموية، والإفراط فيه يزيد من احتمالية حدوث نوبات قلبية مفاجئة، وخاصة الأنواع الإلكترونية منها ذات النكهات المتعددة.

الوجبات الجاهزة:
تحتوي الوجبات الجاهزة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي بدورها ترفع معدل الكوليسترول في الدم وبالتالي تتسبب في انسداد شرايين القلب، ويزيد من خطورة نوبات القلب بين الشباب خاصة.

العوامل الوراثية:
يوجد بعض العوامل الوراثية التي تزيد من احتمالية حدوث النوبات القلبية، فإذا كانت أمراض القلب ضمن الأمراض الوراثية في العائلة، فالشخص معرض للإصابة بالنوبات القلبية لاسيما اذا كان يتبع عادات خاطئة مثل التدخين، وتناول الطعام غير الصحي.

العوامل النفسية:
تشير الدراسات أن معظم الحالات بين شباب بسبب التعرض لأزمات نفسية وضغط عصبي وتوتر نفسي، ورغم أنها كانت لا تؤثر في الفترة الماضية إلا زادت معدلها بسبب اتباع الشباب عادات خاطئة.

المخدرات:
تعتبر من العوامل المؤثرة في حدوث مشكلات القلب، فتناول جرعات كبيرة مرة واحدة من مخدر معين يؤثر على الدماغ، وكذلك القلب وقد يعرض الشخص لحدوث النوبات أو الجلطات المفاجئة.

الأمراض القلبية: 
تؤدي المشاكل الصحية المرتبطة بالقلب الي حدوث نوبات مفاجئة والتي تشمل أمراض الشرايين التاجية، التي تعدّ السبب الرئيس والأكثر شيوعًا لموت القلب المفاجئ أو السكتة القلبية واعتلال عضلة القلب التضخمي، ما يصعب على القلب ضخ الدم، كما أن ولادة بعض الأفراد، بتشوهات في القلب تضعف من قدرته وتزيد من عوامل الخطورة.

كما تشمل الأمراض متلازمة استطالة الموجة، وهي اضطراب موروث في ضربات القلب، يمكن أن يتسبّب بسرعة وخلل في ضربات القلب، مما يقود إلى الإغماء، وقد يكون عدم انتظام ضربات القلب مهدّدًا للحياة.

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