بعد الحكم عليها بالسجن.. سما المصري مطلوبه على "تويتر"
الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:35 م
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنانه سما المصري، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر حبسها لمدة عامين وغرامه 100 ألف جنيه.
في سياق متصل، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تحديد جلسة 20 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف سما المصر على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، اليوم الخميس، بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.
في سياق متصل، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تحديد جلسة 20 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف سما المصر على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، اليوم الخميس، بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.
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