بعد الحكم عليها بالسجن.. سما المصري مطلوبه على "تويتر"

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تصدر اسم الفنانه سما المصري، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر حبسها لمدة عامين وغرامه 100 ألف جنيه.





في سياق متصل، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تحديد جلسة 20 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف سما المصر على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.





وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، اليوم الخميس، بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.

