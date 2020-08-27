أحدث ظهور لـ خالد سليم من داخل الجيم

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شارك الفنان خالد سليم، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث ظهر "سليم"، في الصورة بتيشيرت لبني، من داخل صالة الجيم، وعلق على الصورة قائلًا:" افعل شيئًا اليوم ستشكرك عليه في المستقبل".



وكان الفنان خالد سليم كشف عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تجربته مع ورم الحنجرة، قائلا "زي الأيام دي السنة اللي فاتت كنت بمر بأصعب فترة في حياتي، لو فاكرين شكلي قبل عملية استئصال الورم كان عامل إزاي".



وتابع "مفقدتش الأمل وكان عندي إيمان وإرادة إني مفيش حاجة مستحيلة.. الحمد لله.. بالصبر والاستمرار هتحققوا كل حاجة بتحلموا بيها".

