11 جنيه تراجع في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:16 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
أحمد الشيخ
Advertisements

أسعار الذهب فى مصر

فقجدت أسعار الذهب 11 جنيهًا للجرام خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 27-8-2020 ، وذلك بعدما شهدت حالة من الارتفاع  أمس وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن 

عيار ١٨ : 725.15
عيار ٢١ : 846
عيار ٢٤ : 966.85
الجنيه الذهب : 6768
السعر العالمي : 1922


أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية

سعر الذهب عيار 18 : 734.5 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 857 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 979.5 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب : 6856 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي:

تراجع الذهب يوم الخميس في أعقاب زيادة حادة في الجلسة السابقة حيث عدل المستثمرون مراكزهم للتركيز على ما إن كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيلمح بتغيير في الاستراتيجية النقدية.

وبحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1938.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 1.3 بالمئة يوم الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1946.70 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يلقي باول كلمة خلال المؤتمر السنوي لرؤساء البنوك المركزية في الساعة 1310 بتوقيت جرينتش حيث يتطلع المستثمرون لمؤشرات بشأن التضخم والاستراتيجية النقدية.

ولامس مؤشر الدولار أقل مستوى خلال نحو أسبوع فيما ساد الحذر أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من تجدد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعدما أدرجت واشنطن 24 شركة صينية في قائمة سوداء وما تردد بشأن اختبار بكين صواريخ في بحر الصين الجنوبي.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، نزلت الفضة 1.5 بالمئة إلى 27.12 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2172.93 دولار وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 926.59 دولار للأوقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر الالات اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم أسعار ذهب

أخبار تهمك

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 9 ساعات

بايرن ميونخ يوضح حقيقة المفاوضات مع ميسي

منذ نصف ساعة

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ ميكرو بيولوجي يحذر من احتمالية حدوث موجة ثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مشاركة «وليد أزارو» في مباراة الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يحرج رئيس برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

موقف أزارو من المشاركة مع الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

منذ ساعتين

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعة

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم اللإثنين 7 يناير 2019

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-11-2019.. هدوء نسبي بسوق الصاغة خلال التعاملات الصباحية

اسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة بالمصنعية 14 نوفمبر 2019.. المعدن الأصفر يستقر عالميا

سعر الربع جنيه الذهب بسوق الصاغة اليوم الخميس 28 نوفمبر.. انخفاض جديد في الأسعار

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 28-11-2019 بسوق الصاغة في مصر - تحديث جديد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-5-2020 في مصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

05:01 م

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

04:26 م

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

04:01 م

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

10:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى