11 جنيه تراجع في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

أسعار الذهب فى مصر

فقجدت أسعار الذهب 11 جنيهًا للجرام خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 27-8-2020 ، وذلك بعدما شهدت حالة من الارتفاع أمس وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية

سعر الذهب عيار 18 : 734.5 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 857 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 979.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب : 6856 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي:

تراجع الذهب يوم الخميس في أعقاب زيادة حادة في الجلسة السابقة حيث عدل المستثمرون مراكزهم للتركيز على ما إن كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيلمح بتغيير في الاستراتيجية النقدية.





وبحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1938.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 1.3 بالمئة يوم الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1946.70 دولار للأوقية.





ومن المنتظر أن يلقي باول كلمة خلال المؤتمر السنوي لرؤساء البنوك المركزية في الساعة 1310 بتوقيت جرينتش حيث يتطلع المستثمرون لمؤشرات بشأن التضخم والاستراتيجية النقدية.





ولامس مؤشر الدولار أقل مستوى خلال نحو أسبوع فيما ساد الحذر أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من تجدد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعدما أدرجت واشنطن 24 شركة صينية في قائمة سوداء وما تردد بشأن اختبار بكين صواريخ في بحر الصين الجنوبي.



