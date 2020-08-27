موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لجامعات التربية والتعليم لعام 2020

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:21 م
تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية
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موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لجامعات التربية والتعليم لعام 2020

ينتظر عدد كبير جداً من طلاب الثانوية العامة بعد التنسيق للجامعات التربية والتعليم، حيث انها من الجامعات المشهورة والهامة في مصر، وذلك بسبب حب الطلاب لها والتخرج من هذه الجامعة بمستقبل رائع، ويرغب كثير من الطلاب في الحصول على لقب مدرس ليصبح قدوة لأبنائه والاطفال وجميع والطلاب  التي سيدرس لهم فيما بعد التخرج، وفي بوابة الفجر الإلكترونية سوف نقدم لكم موعد ظهور تنسيق المرحله الثانية وتوقعات تنسيق المرحلة الثانية لهذا العام.


تنسيق كلية التربية والتعليم

بدأ البحث من قبل كثير من طلاب الثانوية العامة لهذا العام عن تنسيق المرحلة الثانية لجامعات التربية والتعليم، وقد تم الإعلان أنه من المحتمل ظهور النتيجة تنسيق المرحلة الثانية قريبا، وسوف يتم الإعلان عنها في الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، وأيضا على الموقع الرسمي لجامعات التربية.


توقعات تنسيق المرحلة الثانية للجامعات التربية والتعليم

لكل الطلاب الذين يرغبون في الحصول على التنسيق سريعا ويرغبون بالإلتحاق بكلية التربية والتعليم، سوف نقدم لكم توقعات التنسيق بنسبة كبيرة لهذا العام.

الحد الأدنى للقبول  في تربية ابتدائي المنصوره 370.
الحد الأدنى للقبول في تربية جنوب الوادى 369.
الحد الأدنى للقبول في تربية تعليم ابتدائي طنطا 368.5.
الحد الأدنى للقبول في تربية حلوان 368.
الحد الأدنى للقبول في تربية تعليم ابتدائى المنوفية 367.
الحد الأدنى للقبول في تربية تعليم ابتدائي المنيا 364.5.
الحد الأدنى للقبول في تربية سوهاج 363.5.
الحد الأدنى للقبول في تربية تعليم ابتدائي دمنهور 363.
الحد الأدنى للقبول في تربية بورسعيد 363.
الحد الأدنى للقبول في تربية تعليم ابتدائي مدينة السادات 360.5.
الحد الأدنى للقبول في تربية وتعليم ابتدائي كفر الشيخ 360.
الحد الأدنى للقبول في تربية بنات عين شمس 360.
الحد الأدنى للقبول في تربية تعليم ابتدائي بنها 348.
الحد الأدنى للقبول في تربية تعليم ابتدائى أسيوط 343.

موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لجامعات التربية والتعليم لعام 2020

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