وزيرة الثقافة تشارك في لجان المرحلة الأخيرة لتقييم المرشحين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وذلك للمشاركة في المرحلة الأخيرة من مراحل التقييم للمرشحين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث كانت رئيسًا لإحدى لجان المقابلات الشخصية.


أكدت عبد الدايم فخرها بوجود الأكادیمیة الوطنية للتدريب في مصر وبالبرامج المقدمة بها والتي تعمل على إعداد قيادات تنفيذية وفق أسس علمية حديثة، وقالت أن مشاركتها العام الماضي في المقابلات الشخصية لإختيار المرشحين للدراسة أتاحت لها الإطلاع على نماذج شابة فريدة تسعى لتحقيق الكثير من الطموحات لرفعة الوطن وازدهاره، وتابعت أن المتقدمين للدراسة في الدورة المقبلة يحملون أحلام لا تقل عن سابقيهم ويتمتعون بطاقة ايجابية مؤثرة، مشيدة بفكرة تأسيس الأكاديمية التى تهدف الى خلق كوادر متخصصة فى مجال القيادة التنفيذية بمختلف الهيئات والمؤسسات المصرية .
 

يُذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذوي كفاءة عالية للدولة وقادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج ١٩٠ متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير ٢٠١٨، وحاليًا تضم الدفعة الثانية ٧٩ متدرباً .
 
عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:
 
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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