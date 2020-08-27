البورصة الأمريكية تتلقى دعم من الاحتياطي الفيدرالي في المستهل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
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تلقت البورصة الأمريكية دعم في مستهل تعاملات اليوم الخميس، من الاحتياطي الفيدرالي الذى أعلن عن استراتيجية جديدة بشأن التضخم.


وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن استراتيجية جديدة يمكن أن تبقي معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول من الزمن.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي وافق رسميًا على سياسة "استهداف متوسط ​​التضخم" بمعنى أنه سيسمح البنك المركزي للتضخم بالارتفاع بشكل معتدل فوق هدفه البالغ 2 بالمائة لبعض الوقت في أعقاب الفترات التي شهدت التضخم دون هذا الهدف.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.

كما انكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 31.7 بالمائة بأكبر وتيرة على الإطلاق  لكنها أقل من التقديرات الأولية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 135 نقطة تقريبا إلى مستوى 28467.6 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى 3487.1 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

فيما استقر المؤشر التكنولوجي "ناسداك" عند مستوى 11660.08 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 92.568.

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