ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 20.6 نقطة ليغلق عند مستوى 5289.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحاً 24.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5853.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% رابحاً 12.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4172.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% رابحاً 15.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4183.77 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 206 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8387 صفقة.





وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.94%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.60%، تلاه قطاعي الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاعي العقار والاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاعي المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، 0.09%، على التوالي.