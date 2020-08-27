ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:25 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 20.6 نقطة ليغلق عند مستوى 5289.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحاً 24.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5853.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% رابحاً 12.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4172.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% رابحاً 15.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4183.77 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 206 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8387 صفقة.

 وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.94%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.60%، تلاه قطاعي الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاعي العقار والاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاعي المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، 0.09%، على التوالي.
 
وجاء سهم شركة أسمنت الهلال على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.93%، يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.55%، ثم سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 8.88%، فيما تصدر سهم شركة حيات للاتصالات الحمراء بانخفاض بنسبة 14.12% ثم سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.60%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 8.68%.

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