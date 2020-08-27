ارتفاع أسعار النحاس لأعلى مستوى لها في عامين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت أسعار النحاس اليوم الأربعاء باتجاه أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته في وقت سابق هذا الشهر، مع هبوط المخزونات في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى في 14 عاما وتسجيل أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة.

ووفقا لرويترز، أنهت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن جلسة التداول مرتفعة واحدا بالمئة عند 6594.00 دولارا للطن مقتربة من مستواها المرتفع البالغ 6707 دولارات الذي وصلت إليه في 19 أغسطس.

ومما يغذي مكاسب المعدن الأحمر إعادة تأكيد مسؤوليين أمريكيين وصينيين إلتزامهما بإتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز من بنوك مركزية كبرى حول العالم.

وهبطت مخزونات النحاس في المستودعات المسجلة ببورصة لندن للمعادن إلى 92025 طنا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2006، وانخفاضا من 280 ألف طن في مايو .

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود النيكل 1.2 بالمئة إلى 15160 دولارا للطن بينما زادت عقود الألومنيوم 0.2 بالمئة إلى 1779 دولارا للطن.
  

أخبار تهمك

مفاجأة.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

قرارات مهمة لرئيس الوزراء بشأن عدد من المشروعات

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير 11 لاعبًا في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة جديدة تقرب ميسي من مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحدد سعر رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يحرج رئيس برشلونة بقرار جديد

منذ ساعة و نصف

ساسي يشترط على الزمالك لتجديد عقده

منذ 36 دقيقة

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 6 ساعات

نجم يوفنتوس يرفض الانتقال لمانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

نجم يوفنتوس يرفض الانتقال لمانشستر سيتي

02:31 م

ميسي يحرج رئيس برشلونة بقرار جديد

01:30 م

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

11:58 ص

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

11:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى