فرنسا تحذر من تفشي فيروس كورونا بين فئة الشباب

حذرت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، من تفشي فيروس كورونا بين فئة الشباب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية بفرنسا، اليوم الأربعاء، تسجيل 5429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 253587 إصابة.

وأعلنت الصحة الفرنسية في بيانٍ لها إجراء أكثر من 839147 اختباراً خلال هذا الأسبوع، و٧ ملايين اختبار منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، مشيرةً إلى ارتفاع معدل الإيجابية بنسبة 3.7% في الفترة ما بين الـ 17 وحتى الـ23 من أغسطس الجاري.

كما لفتت النظر في بيانها إلى تعذر ظهور أعداد المرضى المصابين في المستشفيات ووحدات العناية المركزة ، إضافة إلى أعداد الوفيات بسبب عطل تقني في قاعدة البيانات ، مبينةً بأنه سيعلن عنها في يوم غد الموافق الـ ٢٧ من أغسطس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 24,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 826 ألف حالة وفاة، وأكثر من 16,720 مليون حالة شفاء.