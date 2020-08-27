فرنسا تحذر من تفشي فيروس كورونا بين فئة الشباب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:13 ص
فرنسا
فرنسا
وكالات
Advertisements

حذرت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، من تفشي فيروس كورونا بين فئة الشباب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية بفرنسا، اليوم الأربعاء، تسجيل 5429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 253587 إصابة.

 

وأعلنت الصحة الفرنسية في بيانٍ لها إجراء أكثر من 839147 اختباراً خلال هذا الأسبوع، و٧ ملايين اختبار منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، مشيرةً إلى ارتفاع معدل الإيجابية بنسبة 3.7% في الفترة ما بين الـ 17 وحتى الـ23 من أغسطس الجاري.

 

كما لفتت النظر في بيانها إلى تعذر ظهور أعداد المرضى المصابين في المستشفيات ووحدات العناية المركزة ، إضافة إلى أعداد الوفيات بسبب عطل تقني في قاعدة البيانات ، مبينةً بأنه سيعلن عنها في يوم غد الموافق الـ ٢٧ من أغسطس.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 24,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 826 ألف حالة وفاة، وأكثر من 16,720 مليون حالة شفاء.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فرنسا تفشي كورونا

أخبار تهمك

بيراميدز يحسم مصير صفقتي أحمد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يعامل ميسي مثل نيمار

منذ 43 دقيقة

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

برشلونة يحدد سعر رحيل ميسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد رسمي من برشلونة على رحيل ميسي عن صفوف البلوجرانا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

برشلونة يبيع ميسي بسعر أرخص من نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 18 ساعة

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ 14 دقيقة

بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

موقف عبدالله السعيد من المشاركة في مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

منذ حوالي 11 ساعة

3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

إسبانيا تسجل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيران تعلن ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا إلى 5957

ترامب: أجري اختبار الكشف عن كورونا كل يومين

6 آلاف إصابة بكورونا في المكسيك خلال 24 ساعة

فرنسا.. تسجيل ارتفاع جديد في إصابات كورونا اليومية

وكالة فرنسية: عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم تجاوز 750 ألف وفاة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

برشلونة يحدد سعر رحيل ميسي

10:26 ص

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

11:45 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

09:26 ص

برشلونة يعامل ميسي مثل نيمار

11:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى