وزير التنمية المحلية يلتقي سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث توسيع مجالات التعاون بين البلدين



وفى بداية اللقاء أشاد شعراوى بمستوى العلاقات المصرية البيلاروسية والتى شهدته طفرة وتطور كبير خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خاصة فى ظل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى للعاصمة البيلاروسية مينسك أو لزيارات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للقاهرة والتى أسفرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.





وعرض وزير التنمية المحلية، ملامح الدور المحورى والرئيسى الذى تقوم به الوزارة فيما يخص التنسيق الكامل بين كافة الوزارات بالحكومة والمحافظات فيما يخص عدد كبير من الملفات والقطاعات بما يعود بالنفع على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد اللواء محمود شعراوى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع بيلاروسيا والإستفادة من بعض الخبرات الموجودة ليها فى مجال المعدات والآلات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وكذا تكنولوجيا المعلومات وتحديث بعض الصناعات والتدريب.



وأشار شعراوى إلى وجود تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والجانب البيلاروسى فى توريد بعض المعدات الخاصة بنقل المخلفات إلى بعض المحافظات من بينها الغربية فى إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة هذا التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.



وشدد وزير التنمية المحلية على إهتمامه بتأهيل وتدريب كافة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات والديوان العام للوزارة ورفع قدراتهم بصفة مستمرة والإستفادة من برامج التدريب والمنح التدريبية بكافة الشركاء والدول الصديقة لمصر ومن بينها الصين والهند، لافتًا إلى إهتمام الوزارة أيضًا بتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة إلى أكاديمية لتدريب الكوادر المحلية بمختلف المحافظات.



ومن جانبه أكد السفير سيرجى تيرتنتييف أن علاقات الصداقة المتميزة بين رئيسي البلدين هى القاعدة الأساسية لتنمية العلاقات الثنائية وتطورها بصورة مستمرة خلال الفترة القادمة فى مختلف القطاعات.

وأضاف أن هناك تعاون بين العاصمة البيلاوسية ومحافظة جنوب سيناء فى ظل الزيادة المستمرة لأعداد السائحين القادمين من بلاده إلى المنتجعات السياحية المصرية.



وأوضح سفير بيلاوسيا أن هناك توجيهات من الرئيس البيلاروسى بالمساهمة فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية فى بعض المجالات والإستفادة من الخبرات البيلاروسية خاصة فى الصناعات الثقيلة بالمحافظات المصرية، مشيرًا إلى وجود تعاون مع وزارتى الإنتاج الحربى والتجارة والصناعة خلال الفترة الماضية.



وأكد السفير سيرجى تيرتنتييف أن بلاده لديها تقدم كبير فى بعض المجالات المهمة للمحافظات خاصة فى مجال إنتاج المعدات الزراعية والصناعات الثقيلة، لافتًا إلى رغبة بلاده فى تأسيس مشاريع جديدة لتنمية الصناعة المصرية.



وأشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، واستعادة نشاطها مرة أخرى بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم من البنوك الوطنية والاستفادة من مبادرات البنك المركزى.

وأكد شعراوى أن قضية تطوير وتحديث الصناعة المصرية تمثل أولوية أولى للحكومة خلال الفترة الحالية، فى ظل تركيز واهتمام كبير بهذا الملف من الرئيس السيسى.



وأضاف الوزير أن هناك تعاون بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية لإقامة بعض المجمعات الصناعية الصغيرة فى عدد من المحافظات وكذا العمل على تطوير المجمعات الحرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة الصناعات كثيفة العمالة بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الكبرى وتوفير بعض مستلزمات الإنتاج المغذية لبعض الصناعات الكبرى، مشيرًا إلى أنه يمكن الإستفادة من خبرات بيلاوسيا فى هذا الملف المهم على أرض المحافظات لخلق فرص عمل لأبناء القرى.



وشهد اللقاء أيضًا بحث إمكانيات التعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتواصل والتعاون بين الجامعات الإقليمية في مصر وبيلاروسيا؛ بهدف تطوير الإمكانيات البشرية على المستوي الإقليمي، وكذا تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين والاستفادة من المنتجات التى تخدم أهداف التنمية فى مصر وعلى رأسها سيارات نقل المخلفات الصلبة والكسارات الخاصة بمخلفات البناء.

حيث أشار اللواء محمود شعراوى إلى اهتمامه بالتدريب ونقل الخبرات للكوادر المحلية وتنظيم دورات للخبراء من بيلاروسيا فى القاهرة فى بعض المجالات خاصة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى رغبة الوزارة فى تعزيز قدرات العاملين فى المراكز الحرفية بالمحافظات وعددها 78 مركز وكذا تحديث المعدات الموجودة بها لتوفير فرص عمل.

وأعرب الوزير عن تقديره لزيادة معدلات السياحة البيلاروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة الأخيرة خاصة فى ظل الإجراءات والإستعدادات الجيدة التى اتخذتها الدولة فى إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه اختتم السفير البيلاورسى حديثه قائلا:" أؤكد لكم أننا مهتمون جدًا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية لتنمية العلاقات بيننا فى كافة المجالات خلال الفترة المقبلة.

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة السيد سيرجى تيرتنتييف بمقر الوزارة فى إطار بحث آفاق التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات بالمحافظات المصرية.