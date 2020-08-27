حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مراقبة وضع الوداد المغربي الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين الفريق، وذلك قبل لقاء الأهلي المصري بأسابيع قليلة، في إطار ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وكشف الحاج جوالا عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "فإنه لم يصدر قرار رسمي بتأجيل المباراة، ولكن ينتظر رد الاتحاد الأفريقي على تأجيل اللقاء أم لا، ولكن هناك دراسة لهذا الوضع سيتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة".





وأكمل: "نحن نراقب وضع الوداد في الوقت الحالي، للتأكد من جاهزية للمباراة، أو من أجل اتخاذ قرار التأجيل وذلك في حين استدعى الأمر لهذا القرار سيتم تأجيلها حفاظا على اللاعبين ولاتاحة الفرصة للوداد بالتواجد بكامل قوته".





ونشرت العديد من الصحف المغربية أن نادي الوداد البيضاوي المغربي، يدرس التقدم بطلب تأجيل مباراتي النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا الي شهر نوفمبر المقبل، بسبب الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.





ومن المقرر أن يواجه الأهلى والزمالك الفريقين الوداد المغربى والرجاء، في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، فيما سيواجه بيراميدز حوريا كوناكري الغينى في نصف نهائي الكونفدرالية، والثنائي المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف النهائي الآخر.