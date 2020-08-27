ميدو ينتقد تسرع مروان محسن بعد هدفه في الجونة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، تسرع مروان محسن في العودة سريعا إلى تشكيل الأهلي الأساسي.

 

وقدم ميدو نصيحة إلى مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وذلك بعد فوز الأحمر بهدف دون رد أمام الجونة، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

 

وسجل هدف الاهلي الوحيد في اللقاء، مروان محسن في الوقت المحتسب بدل الضائع، عند الدقيقة 90+3، بعد أن دخل بديلا في آخر اللقاء.

 

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار،  "أنصح مروان محسن بعدم استعجال العودة للملعب بشكل أساسي".

 

وواصل، "لابد أن يُركز مروان على زيادة مُعدله التهديفي بشكل أكبر، مهاجم الأهلي والزمالك وظيفته الأولي إنه يسجل كتير، أي شئ آخر فما هو إلا إضافة".

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