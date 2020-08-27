نجل العم حاول الاعتداء على الأم.. كشف لغز مذبحة كفر الدوار

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف لغز جريمة "مذبحة كفر الدوار" والتي راح ضحيتها 3 من أسرة واحدة، بعد العثور عليهم مذبوحين داخل منزلهم بمنشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتبين من خلال الفحص ورصد المشاهدات وتفريغ الكاميرات، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم "الأم" والذي يعمل سائقا، وكان يقوم بمساعدتها فى ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفرا هاربا.

كان فريق الطب الشرعي بمستشفي دمنهور العام انتهى من تشريح جثامين ضحايا "مذبحة كفر الدوار" والتي راح ضحيتها 3 من أسرة واحدة "الأم ونجيلها التوأم"، وأثبت التقرير وجود طعنات غائرة بالرقبة أدت إلى الوفاة، وجاري انهاء تصريح دفن الجثث.

وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، كردونًا أمنيًا حول منزل ضحايا مذبحة كفر الدوار، وقال شهود عيان بالمنطقة أنهم عرفوا بالحادث فور سماع صراخ وعويل من منزل الضحايا، من شقيق المجني عليها وأولادها، مشيرين أنه فور دخلوهم المنزل وجدوا طفلين ووالدتهما مذبوحين، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، مؤكدين أن الضحايا هم سكان جدد بالمنطقة وأتوا منذ أيام قليلة وغير معروفين.

حيث تم العثور على طفلة رضيعة ناجية من حادث "مذبحة كفرالدوار"، حيث تم العثور عليها أسفل السرير بالمنزل موقع الحادث والتي راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة، وتبين وجود الطفلة بحالة صحية جيدة، وجاري كشف غموض الواقعة.

كان المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، باشر بإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في واقعة ذبح ربة منزل ونجليها، والعثور على جثثهم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وقام مدير النيابة العامة بمناظرة جثامين المجني عليهم، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك، وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتحري حول الزوج وعلاقته بالمجني عليها، كما أمر مدير النيابة، بضبط وإحضار الزوج ويدعى "إسلام محمد فتحي"، وأخذ عينات DNA للطفلين المجني عليهما والزوج.

وكان أهالي زاوية عبود بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، انتابهم حالة من الصراخ وانهيار لأسرة ضحايا جريمة ذبح ربة منزل ونجليها، والعثور على جثثهم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وتجمع أقارب ضحايا الحادث أمام منزلهم بكفرالدوار، حتى انتهى فريق النيابة العامة من معاينة الجثث ومسرح الجريمة، وتم نقل جثث الضحايا عبر سيارات الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وطالب الأهالي بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها وإعدامهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وتبين من الفحص المبدئي، وقوع الحادث خلف نقطه إسعاف كفر الدوار، أسفر عن وفاه 3 أشخاص، ومازالت جثثهم بالمنزل تحت تصرف النيابة العامة، وهم كلا من "ياسمين على محمد أحمد" ٢٣ عاما، "على إسلام محمد فتحي" ٣ سنوات، "محمد إسلام محمد فتحي" ٣ سنوات.

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