نجم الزمالك السابق يكشف عيوب اللاعب المصري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:09 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أن عقلية اللاعب المصري لاتعجبه، خاصة في مواجهتهم لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وشدد على ضرورة أن تطور عقلية اللاعب المصري، مشيرا إلى أنه يجب أن يتحلى بالشجاعة أمام الأهلي والزمالك.

وتابع في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، "لا يجب أن يكون أداء لاعبي الجونة أمام الأهلي دفاعي فقط، وكذلك كما يتصرف أي منافس أقل في مباريات الأهلي والزمالك، لازم يكون عندك الجُرأة وتحاول".

وأوضح أن فايلر تصرف بشكل مثالي في مباراة الجونة، مع تعليمات بيدرو بضغط مهاجم الجونة خلف علي معلول، فحرك علي معلول للأمام بشكل كبير وحرك أيمن أشرف كظهير أيسر، بالتالي كان قادرا على أن يحل أزمة فريقه في بناء اللعب بمنتهى السهولة".

وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

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